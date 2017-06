The Open Championship 2017: Full field

Take a look at how the field is assembling for the 2017 Open Championship at Royal Birkdale.



Last updated: June 28, 2017

Note: (a) denotes amateur; (d) denotes debut



Category 1: Open champions under 60 on July 23

• Stewart Cink

• Darren Clarke

• Ben Curtis

• John Daly

• David Duval

• Ernie Els

• Todd Hamilton

• Padraig Harrington

• Zach Johnson

• Paul Lawrie

• Tom Lehman

• Sandy Lyle

• Rory McIlroy

• Phil Mickelson

• Mark O'Meara

• Louis Oosthuizen

• Henrik Stenson

Category 3: Top 10 and ties from 2016 Open

• Sergio Garcia

• Bill Haas

• Tyrrell Hatton

• J.B. Holmes

• Dustin Johnson

• Andrew Johnston

• Soren Kjeldsen

• Steve Stricker

Category 4: Top 50 players in OWGR for Week 21, 2017

• Daniel Berger

• Wesley Bryan (d)

• Rafa Cabrera-Bello

• Paul Casey

• Kevin Chappell

• Jason Day

• Ross Fisher

• Matt Fitzpatrick

• Tommy Fleetwood

• Rickie Fowler

• Branden Grace

• Emiliano Grillo

• Adam Hadwin (d)

• Billy Horschel

• Si-Woo Kim (d)

• Kevin Kisner

• Russell Knox

• Brooks Koepka

• Matt Kuchar

• Marc Leishman

• Hideki Matsuyama

• William McGirt

• Francesco Molinari

• Ryan Moore

• Alex Noren

• Pat Perez

• Thomas Pieters

• Jon Rahm

• Patrick Reed

• Justin Rose

• Charl Schwartzel

• Adam Scott

• Brandt Snedeker

• Jordan Spieth

• Hideto Tanihara

• Justin Thomas

• Jimmy Walker

• Bubba Watson

• Bernd Wiesberger

• Danny Willett

• Gary Woodland

Category 5: Top 30 in 2016 Race to Dubai standings

• Richard Bland

• Haotong Li (d)

• Scott Hend

• David Horsey

• Thongchai Jaidee

• Martin Kaymer

• Shane Lowry

• Joost Luiten

• Thorbjorn Olesen

• Andy Sullivan

• Jeunghun Wang

• Lee Westwood

• Chris Wood

Category 6: BMW PGA Championship winners 2015-17

• Byeong Hun An

Category 7: First 5 European Tour members, not otherwise exempt, in top 20 of Race to Dubai after 2017 BMW International Open

• Pablo Larrazabal

• Alexander Levy

Category 10: PGA Championship winners 2012-16

• Jason Dufner

Category 12: Top 30 in 2016 FedEx Cup

• Roberto Castro

• Kevin Na

• Sean O'Hair

• Jhonattan Vegas (d)



Category 13: First 5 PGA Tour members, not otherwise exempt, in top 20 of FedEx Cup after 2017 Travelers Championship

• Brian Harman

• Russell Henley

Category 15: The Open de Argentina champion

• Kent Bulle (d)

Category 16: Korean Open champion & runner-up

• Yikeun Chang (d)

• Giwhan Kim (d)

Category 19: First or ties on 2016 Tour of Australasia Order of Merit

• Matthew Griffin (d)

Category 20: First or ties on 2016 Sunshine Tour Order of Merit

• Brandon Stone

Category 22: Top 2 on 2016 Japan Golf Tour Official Money List

• Yuta Ikeda

Category 23: Top 2 and ties on 2017 Japan Golf Tour up to and including 2017 Japan Tour Championship

• Yusaku Miyazato

• Shaun Norris (d)

Category 24: 2016 Senior Open champion

• Paul Broadhurst

Category 25: 2017 Amateur champion

• Harry Ellis (a)(d)

Category 27: 2016 European Amateur champion

• Luca Cianchetti (a)(d)

Category 28: 2016 Mark H McCormack Medal winner

• Maverick McNealy (a)(d)

Category 29: Top 3, not otherwise exempt, in 2016 Australian Open

• Aaron Baddeley

• Ashley Hall

• Cameron Smith (d)

Category 30: Top 4, not otherwise exempt, in 2017 Singapore Open

• Phachara Khongwatmai

• Jbe Kruger

• Prayad Marksaeng

• Younghan Song (d)

Category 31: Top 3, not otherwise exempt, in 2017 Joburg Open

• Darren Fichardt

• Stuart Manley (d)

• Paul Waring

Category 32: Top 4, not otherwise exempt, in 2017 Mizuno Open

• Adam Bland

• Michael Hendry (d)

• K.T. Kim

• Chan Kim (d)

Category 33: Top 3, not otherwise exempt, in 2017 French Open

• TBC

Category 34: Top 4, not otherwise exempt, in 2017 Quicken Loans National

• TBC

Category 35: Top 3, not otherwise exempt, in 2017 Irish Open

• TBC

Category 36: Top 4, not otherwise exempt, in 2017 Greenbrier Classic

• TBC

Category 37: Top 3, not otherwise exempt, in 2017 Scottish Open

• TBC

Category 38: Top player, not otherwise exempt, in 2017 John Deere Classic

• TBC

Category 39: Top 3 at Final Open Qualifying - Gailes Links

• TBC

Category 40: Top 3 at Final Open Qualifying - Hillside

• TBC

Category 41: Top 3 at Final Open Qualifying - Royal Cinque Ports

• TBC

Category 42: Top 3 at Final Open Qualifying - Woburn

• TBC

Category 43: Top 3 at Final Open Qualifying - Notts (Hollinwell)

• TBC