AIG Women's Open 2022: Round 1 tee times in full

The best three players in the world have been paired together for the opening two rounds of the AIG Women's Open.

Jin Young Ko, Nelly Korda and Minjee Lee make up the headline group at Muirfield, with all three hotly tipped to top the leaderboard come Sunday evening.

Meanwhile, defending champion Anna Nordqvist will have Patty Tavatanakit and Yuka Saso for company in East Lothian.

Earlier this week it was revealed Scottish legend Catriona Matthew will get proceedings under way with the opening tee shot at 6.30am.

Keep scrolling for the full list of tee times for Thursday at Muirfield.

AIG Women's Open: Round one tee times in full

All times GMT

6.30am

Catriona Matthew, Sophia Schubert, Louise Duncan



6.41am

Aditi Ashok, Angela Stanford, Whitney Hillier

6.52am

Lilia Vu, Maja Stark, Chella Choi

7.03am

Xiyu Janet Li, Miyuu Yamashita, Mizuki Hashimoto (a)

7.14am

Madelene Sagstrom, Megan Khang, Alim Kim

7.25am

Sophia Popov, Nanna Koerstz Madsen, Savannah De Bock (a)

7.36am

Inbee Park, Hinako Shibuno, Jennifer Kupcho

7.47am

Atthaya Thitikul, Brooke Henderson, Lexi Thompson

7.58am

Georgia Hall, In Gee Chun, Jessica Korda

8.09am

Hannah Green, Ayaka Furue, Jeongeun Lee6

8.20am

Ariya Jutanugarn, Hyo Joo Kim, Rose Zhang (a)

8.31am

Eun Hee Ji, Ryann O'Toole, Pajaree Anannarukarn

8.47am

So Yeon Ryu, Brittany Altomare, Caroline Masson

8.58am

Sayaka Takahashi, Ashleigh Buhai, Cheyenne Knight

9.09am

Andrea Lee, Angel Yin, Sung Hyun Park

9.20am

Jenny Shin, Saiki Fujita, Johanna Gustavsson



9.31am

Steph Kyriacou, Albane Valenzuela, Emma Talley

9.42am

Yealimi Noh, Emily Pederson, Jasmine Suwannapura

9.53am

Amy Olson, Leonie Harm, Alice Hewson

10.04am

Wichanee Meechai, Manon de Roey, Jennifer Chang

10.15am

Su Oh, Jeongeun Lee5, Olivia Cowan

10.26am

Lydia Hall, Margane Metraux, Chanettee Wannasaen

10.37am

Lee-Anne Pace, Ana Pelaez Trivino, Meghan Maclaren

10.48am

Nicolen Broch Estrup, Janie Jackson, Casandra Alexander

11.10am

Becky Brewerton, Lindsey Weaver, Gemma Dryburgh

11.21am

Gaby Lopez, Bronte Law, Valery Plata (a)

11.32am

Moriya Jutanugarn, Mel Reid, Ingird Lindblad

11.43am

Laura Davies, Linn Grant, Jess Baker (a)

11.54am

Hyejin Choi, Carlota Ciganda, Lizette Salas

12.05pm

Celine Boutier, Mina Harigae, Yuna Nishimura

12.16pm

Mao Saigo, Charley Hull, Marina Alex

12.27pm

Lydia Ko, Nasa Hataoka, Leona Maguire

12.38pm

Jin Young Ko, Minjee Lee, Nelly Korda

12.49pm

Anna Nordqvist, Patty Tavatanakit, Yuka Saso

1.00pm

Stacy Lewis, Sei Young Kim, Anna Davis (a)

1.11pm

Ally Ewing, Pia Babnik, Na Rin An

1.27pm

In-kyung Kim, Matilda Castren, Caley McGinty (a)

1.38pm

Amy Yang, Alison Lee, Minami Katsu

1.49pm

Mo Martin, Sarah Schmelzel, Stephanie Meadow

2.00pm

Kotone Hori, Jodi Ewart Shadoff, Annie Park

2.11pm

Jung Min Hong, Lauren Stephenson, Maude-Aimee Leblanc

2.22pm

Wei-Ling Hsu, Esther Henseleit, Allisen Corpuz

2.33pm

Perrine Delacour, Kelly Tan, Sanna Nuutinen

2.44pm

Paula Reto, Magdalena Simmermacher, Liz Young

2.55pm

Lauren Coughlin, Pei-yun Chien, Diksha Dagar

3.06pm

Marianne Skarpnord, Celine Herbin, Michele Thomson

3.17pm

Tiia Koivisto, Jana Melichova, Hayley Davis

3.28pm

Carmen Alonso, Ursula Wikstrom, Mariajo Uribe