Scottish Open - Final round tee times

The final round of the 2019 Scottish Open is upon us - but which player will have their name engraved on the trophy above?

Austrian Bernd Wiesberger holds a two-shot lead over South Africa's Erik Van Rooyen with just eighteen holes to play at The Renaissance Club, with Nino Bertasio and Romain Langasque a further two shots adrift.

Whether you’re heading along to watch the outcome in person or are following along at home, here’s a list all of the tee times.

Scottish Open - Round 4 Tee Times

09:53 Fabrizio ZANOTTI, Pablo LARRAZÁBAL

10:03 Louis DE JAGER, Tom LEWIS

10:13 Ben EVANS, Mikko KORHONEN

10:23 Hideto TANIHARA, Lucas HERBERT

10:33 Bradley DREDGE, Grant FORREST

10:43 Stuart MANLEY, Nicolas COLSAERTS

10:53 Thomas DETRY, Paul WARING

11:03 Thomas AIKEN, Richie RAMSAY

11:13 Haydn PORTEOUS, Nacho ELVIRA

11:28 Victor PEREZ, Marcus KINHULT

11:38 Jack SINGH BRAR, Lee WESTWOOD

11:48 Calum HILL, Shubhankar SHARMA

11:58 Andrew JOHNSTON, Max SCHMITT

12:08 Julian SURI, Eddie PEPPERELL

12:18 Jeff WINTHER, Scott JAMIESON

12:28 Jens DANTORP, Alexander BJÖRK

12:38 Martin KAYMER, Masahiro KAWAMURA

12:48 Oliver FISHER, Guido MIGLIOZZI

12:58 Brandon STONE, Sean CROCKER

13:13 Romain WATTEL, Oliver WILSON

13:23 Rory McILROY, Christiaan BEZUIDENHOUT

13:33 Ian POULTER, Justin THOMAS

13:43 David HORSEY, Edoardo MOLINARI

13:53 Darren FICHARDT, Andy SULLIVAN

14:03 Chris PAISLEY, Mike LORENZO-VERA

14:13 Kurt KITAYAMA, Andrew PUTNAM

14:23 Kalle SAMOOJA, Thomas PIETERS

14:33 Renato PARATORE, Matt KUCHAR

14:43 Benjamin HEBERT, Rafa CABRERA BELLO

14:58 George COETZEE, Tyrrell HATTON

15:08 Henrik STENSON, Matthew FITZPATRICK

15:18 Lee SLATTERY, Andrea PAVAN

15:28 Lorenzo GAGLI , Adrian OTAEGUI

15:38 Jamie DONALDSON, Matt WALLACE

15:48 Nino BERTASIO, Romain LANGASQUE

15:58 Erik VAN ROOYEN, Bernd WIESBERGER

